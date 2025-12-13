Referendum, Schifani: “Non è riforma contro magistratura, sorteggio eviterà politicizzazione Csm”

“Oggi ho ascoltato ottimi interventi, che danno il senso di un impegno trasversale sul referendum per il sì, interventi di figure laiche e non politiche, tra cui anche docenti. Occorrerà per spiegare ai cittadini che il sorteggio dei componenti del Csm sottrarrà alla magistratura la politicizzazione dei suoi stessi organi di controllo e di valutazione delle carriere. Tutto ciò a garanzia dei cittadini. Non si tratta di una riforma contro la magistratura, ma per una sua migliore efficienza”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell’evento organizzato a Palermo per il sì al referendum. (Adnkronos)