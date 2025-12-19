Salute

Ragazza salvata al Civico di Palermo, Schifani: «Esempio di eccellenza e buona sanità»

Ven, 19/12/2025 - 17:55

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e vivo apprezzamento ai medici, agli anestesisti e agli infermieri dell’Ospedale Civico di Palermo per la straordinaria professionalità e l’impegno dimostrati nel salvare la vita a una giovane paziente. Un intervento complesso, condotto con competenza, dedizione e spirito di servizio, che rappresenta un esempio concreto di buona sanità. È questa la Sicilia che funziona, fatta di eccellenze, sacrificio e umanità, e che merita di essere valorizzata».Lo dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani.

