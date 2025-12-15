“Preparavano attacchi in California a Capodanno”, estremisti arrestati dall’Fbi

(Adnkronos) – Il dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi, lunedì 15 dicembre, l'arresto di quattro presunti membri di un gruppo estremista sospettati di preparare attacchi coordinati nel sud della California nella notte di Capodanno. Secondo l'incriminaizone depositata sabato scorso, i sospetti sono stati arrestati la scorsa settimana a Lucerne Valley, località nel deserto ad est di Los Angeles, dove stavano preparando degli ordigni rudimentali da usare negli attacchi pianificati. Gli arrestati "si autodefiniscono membri del Turtle Island Liberation Front, gruppo estremista di sinistra motivato da un'ideologia pro Palestina, anti-forze dell'ordine e anti-governativa", ha scritto il direttore dell'Fbi, Kash Patel su X, aggiungendo che il gruppo avrebbe "pianificato attacchi con Ied nella notte di Capodanno, prendendo di mira cinque diverse località a Los Angeles". La ministra della Giustizia, Pam Bondi, ha detto che l'Fbi e il dipartimento hanno "sventato quello che sarebbe stato un massiccio e orribile complotto terroristico in California". Il Turtle Island Liberation Front su Facebook si descrive come un'organizzazione politica che punta "alla liberazione dell'isola della Tartaruga e la liberazione di tutti i popoli colonizzati del mondo". L'isola della Tartaruga è il nome con cui alcuni popoli nativi americani indicano il Nord America.

