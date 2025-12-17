Premi del 15% alle aziende che assumono donne e over 50, ok dell’Ars all’emendamento Caronia: “È stata sempre una mia battaglia, sosteniamo le fasce più penalizzate”

Palermo – “Una premialità del 15 per cento per le aziende che assumono donne e lavoratori over 50, categorie che ancora oggi incontrano maggiori difficoltà di accesso e permanenza nel mondo del lavoro. Via libera dell’Ars ad un emendamento di Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, all’articolo 1 della legge di Stabilità, che introduce un incentivo alle assunzioni attraverso la decontribuzione. “E’ stata da sempre una mia battaglia, perché con questo intervento – spiega Caronia – sosteniamo le imprese che investono in nuova occupazione, riducendo il costo del lavoro e favorendo allo stesso tempo l’inclusione delle fasce più penalizzate del mercato occupazionale. In particolare, l’approvazione della norma rappresenta un segnale concreto a favore del lavoro e della coesione sociale”.