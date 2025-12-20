Manovra, l’Ars si ferma all’ultimo miglio: oggi nuova seduta, mancano 9 articoli per il via definitivo alla Finanziaria

Seduta sospesa nella notte all’Assemblea regionale siciliana. Bisognerà attendere la tarda mattinata di oggi per vedere la Finanziaria della Regione tagliare il traguardo. Nel corso della seduta di ieri il presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno, ha annunciato lo stralcio di quasi ottanta norme contenute nel ddl di Stabilità, enunciando in Aula gli articoli rimasti da trattare. Sala d’Ercole ha così votato l’ultimo pacchetto di norme rimasto ma si è bloccata quando mancavano appena nove articoli. Un’ultima tranche rispetto alla quale non c’è stato accordo tra maggioranza e opposizione: “Nonostante i ripetuti confronti non siamo riusciti a trovare una sintesi – ha detto Galvagno al rientro in Aula alle 3 -. Mi dispiace per chi ha atteso fino ad ora, la seduta è rinviata”. I deputati torneranno a Sala d’Ercole oggi a mezzogiorno (Dire)