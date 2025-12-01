Sicilia in festa con il Lotto. Nell’estrazione di sabato 29 novembre, come riporta Agipronews, in provincia di Ragusa vinti oltre 43mila euro: a Modica centrato un ambo da 25mila euro in Strada Statale 115, seguito dai 18.675 euro portati a casa da un giocatore di Comiso in via degli Eucalipti. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
Lotto, in provincia di Ragusa doppietta da oltre 43mila euro
Lun, 01/12/2025 - 12:54
