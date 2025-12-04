L’Italia di Google: i più cercati nel 2025

(Adnkronos) – Come ogni fine anno, la pubblicazione del report "Un anno di ricerche" da parte di Google offre molto più di una semplice lista di parole chiave: restituisce una fotografia nitida, a tratti spietata, dello stato d'animo collettivo del Paese. L'analisi del 2025 non si limita a contare i volumi assoluti, ma evidenzia i picchi di interesse, ovvero quei termini che hanno registrato le impennate più significative rispetto al passato. Ne emerge il ritratto di un'Italia che interroga il motore di ricerca come fosse un oracolo moderno, cercando di decifrare un presente incerto attraverso domande dirette sulla geopolitica internazionale, dai "dazi di Trump" alle tensioni in Medio Oriente, fino a interrogativi più domestici e inquietanti su arresti mediatici e chiusure di piattaforme social. La sezione dedicata agli addii rappresenta forse il dato più impattante di questa analisi, segnando il 2025 come un anno di svolta generazionale e culturale. Le ricerche degli utenti hanno accompagnato l'uscita di scena di figure che hanno plasmato l'identità italiana e globale, da pilastri della televisione come Pippo Baudo a icone della moda come Giorgio Armani, fino a riferimenti spirituali come Papa Francesco. È un elenco che si legge come la fine di un capitolo storico, dove la curiosità digitale si mescola al cordoglio collettivo per personalità che sembravano eterne, affiancate da figure internazionali del calibro di Robert Redford e Ozzy Osbourne. Sul fronte dell'intrattenimento, i dati confermano una tendenza ormai consolidata verso la narrazione "true crime" e le atmosfere cupe. Le serie TV e i film più cercati mostrano una predilezione per il macabro e la ricostruzione storica di eventi drammatici: dalla storia di Ed Gein al "Mostro di Firenze", passando per rivisitazioni cinematografiche come Nosferatu e Conclave. Tuttavia, resiste una forte componente nostalgica e letteraria, ben rappresentata dall'interesse per Il Gattopardo e M Il figlio del secolo, segnali di un pubblico che cerca nel passato, anche recente, le chiavi di lettura per l'intrattenimento odierno. Anche la musica riflette questa dicotomia, premiando artisti che mescolano cantautorato e modernità come Lucio Corsi e Olly, accanto a ritorni di fiamma per classici della canzone italiana. Infine, l'analisi delle ricerche "pratiche" svela le abitudini quotidiane e le piccole ossessioni lifestyle degli italiani. Se da un lato ci si interroga sul significato di neologismi come "bed rotting" o su termini tecnici come "parafilia" e "separazione delle carriere", dall'altro la cucina rimane il rifugio sicuro. Le query culinarie del 2025 mostrano un curioso mix tra tradizione ferrea e viralità social: la ricerca della ricetta perfetta per il casatiello napoletano o la pastiera convive con l'interesse per i "Crumbl cookies" e i biscotti ispirati a Squid Game. Un dualismo che si riflette anche nei consigli di stile, dove la preoccupazione su come vestirsi per cerimonie tradizionali si alterna alla necessità di apparire al meglio in contesti metropolitani o per esami medici specifici, dipingendo un quadro di normalità che scorre parallelo ai grandi eventi della storia.

