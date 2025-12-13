Incendio in un appartamento a Messina, soccorso un uomo

Attimi di paura ieri sera a Messina per un incendio divampato in un appartamento al pianoterra di uno stabile in via Siracusa. L’allarme è scattato intorno alle 22.50 quando la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione della presenza di fumo e fiamme provenienti dalla palazzina a tre piani nella zona Provinciale. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre alla Polizia e a un’ambulanza per prestare soccorso a un uomo rimasto lievemente intossicato dai fumi. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse dopo oltre un’ora e mezza. (Adnkronos)