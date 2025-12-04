In aeroporto a Catania con 6kg di coralli protetti in valigia, scattano sequestro e multa

Sei chili di esemplari di corallo a rischio estinzione sono stati sequestrati all’aeroporto di Catania dalla Guardia di finanza e da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante dei controlli doganali è stato fermato un passeggero, residente nella provincia di Palermo e proveniente da Sharm el Sheikh, che aveva nascosto nei propri bagagli un’intera colonia di coralli formata da 16 esemplari rientranti nell’ordine della ‘scleractinia’, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington – Cites che disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Alcuni degli esemplari, spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, “presentavano caratteristiche quali odore e colorazione che mettevano in evidenza una recentissima estirpazione dalla barriera corallina”. I coralli, sprovvisti degli appositi certificati di origine o licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al passeggero è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro.