Il 27 dicembre il gospel americano illumina la Cattedrale: a Caltanissetta i Baltimora Gospel Singers

La Cattedrale di Caltanissetta si prepara a trasformarsi in uno spazio carico di suggestione e spiritualità per accogliere, il 27 dicembre alle ore 19:30, uno degli appuntamenti musicali più attesi del periodo natalizio. Protagonisti della serata saranno i Baltimora Gospel Singers, ensemble di cantanti e musicisti provenienti da Baltimora, nel Maryland, tra le formazioni gospel più apprezzate del panorama statunitense.

Il gruppo è noto per la straordinaria capacità di esprimere, attraverso la musica, fede, gioia di vivere ed energia collettiva, elementi che affondano le radici nella tradizione afroamericana del gospel. Il loro repertorio, costruito nel tempo grazie a una lunga esperienza artistica e a numerose collaborazioni, spazia dalle canzoni tradizionali ai brani più contemporanei, offrendo al pubblico un viaggio sonoro intenso e coinvolgente.

Le esibizioni dei Baltimora Gospel Singers sono caratterizzate da ritmi e armonie travolgenti, voci potenti e vellutate, strumenti tipici del genere e un’energia contagiosa che rende ogni concerto un’esperienza emotiva e partecipata. Nel corso della loro crescita artistica, il progetto ha saputo riunire un numero sempre maggiore di vocalisti di altissimo livello, arrivando a contare circa centocinquanta coristi e una band d’eccezione.



La formazione che si esibirà a Caltanissetta fa parte dell’ensemble diretto e prodotto da Eric Waddell e riunisce alcuni dei migliori vocalisti degli Abundant Life Singers, distinguendosi per un accostamento potente e raffinato di timbri e sfumature vocali, capace di evocare le grandi formazioni del gospel contemporaneo. Nel corso della loro carriera, i Baltimora Gospel Singers hanno condiviso il palco con vere e proprie leggende del genere, portando in tutto il mondo un repertorio che fonde arrangiamenti moderni e grandi temi della tradizione afroamericana.

La serata nissena, ospitata all’interno della Cattedrale di Caltanissetta, sarà un’immersione totale nella forza spirituale del gospel, in un contesto di straordinario valore storico e artistico. Le voci del coro risuoneranno tra le navate, abbracciate dai dipinti di Guglielmo Borremans, creando un dialogo suggestivo tra musica, architettura e arte sacra.



Il concerto è a ingresso gratuito ed è una produzione DalVivo Produzioni, realizzata per il Comune di Caltanissetta, inserendosi nel calendario degli eventi natalizi pensati per offrire alla città momenti di condivisione, cultura e bellezza.

Un appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti più intensi e simbolici del Natale nisseno, capace di unire tradizione musicale americana e identità spirituale del territorio in una serata di grande suggestione.