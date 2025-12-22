I Pastori Itineranti, un cammino di fede e servizio che continua nel segno dell’Epifania

È nato lo scorso anno da un’idea semplice e autentica, maturata all’interno di un gruppo di volontari uniti dallo spirito del Natale e dal desiderio di farsi dono per gli altri: così hanno preso vita i Pastori Itineranti, una realtà spontanea, non strutturata né associativa, che ha scelto di trasformare il messaggio evangelico in gesto concreto.

Ispirati dal cammino dei Re Magi, che seguendo la Stella Cometa si misero in viaggio per adorare Gesù Bambino, anche i Pastori Itineranti hanno deciso di mettersi in cammino, accogliendo l’invito del Vangelo a non fermarsi alla Parola scritta, ma a renderla azione, testimonianza, presenza viva.



L’obiettivo del gruppo è chiaro: visitare ogni anno, nel giorno dell’Epifania, un Presepe Vivente diverso, tra quelli promossi dalle comunità del territorio, come segno di vicinanza, condivisione e servizio. Un cammino che diventa simbolo di una fede vissuta, capace di uscire dalle mura domestiche e di incontrare le persone là dove la comunità si ritrova.

Nel 2024 i Pastori Itineranti hanno fatto visita al Presepe Vivente di Santa Caterina Villarmosa, ricevendo da parte della comunità un’accoglienza calorosa, fatta di affetto sincero e gioia condivisa. Un’esperienza che ha rafforzato il senso profondo dell’iniziativa e confermato il valore di un gesto semplice ma carico di significato.

Il messaggio che i Pastori intendono trasmettere è quello della disponibilità e del servizio, della capacità di lasciare le proprie comodità per riscoprire l’essenziale. Un invito a non lasciarsi sopraffare dalla routine e dalle abitudini quotidiane, ma a risvegliare lo sguardo e il cuore, soprattutto in un tempo come quello natalizio, segnato da pace e amore.

Quest’anno, il 6 gennaio, i Pastori Itineranti visiteranno il Presepe Vivente del Borgo Santa Rita. Attraverso questo articolo, il gruppo desidera esprimere un sentito ringraziamento all’intera comunità per la disponibilità e l’accoglienza riservata, rinnovando un cammino che, passo dopo passo, continua a testimoniare una fede che si fa incontro, dono e servizio.