GdiF Catania, maxi sequestro di due milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti

Maxi-sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania di 3 mega-depositi contenenti 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti e destinati ad alimentare il mercato del falso in concomitanza delle festività natalizie. L’operazione è stata sviluppata dai finanzieri del I e del II Gruppo di Catania dopo aver svolto mirati controlli sul territorio, monitorato i social network e ottenuto riscontri con le informazioni delle banche dati. L’attività ha consentito di individuare 3 distinti magazzini a Catania e Misterbianco, nel Catanese, tutti risultati nella disponibilità di un uomo di origine senegalese e al cui interno sono stati rinvenuti oltre 4.000 scatoloni contenenti i capi contraffatti, riferibili a più di 60 noti brand del lusso (tra cui Louis Vuitton, Prada, Hermes, Gucci, DG e Chanel), casual (tra cui Moncler, Tommy Hilfiger, Balenciaga e Blauer) e sportivi (tra cui Adidas, Nike, Lacoste e Puma). L’inventario della rilevantissima mole della merce contraffatta, stipata in magazzini di oltre 600 mq complessivi, ha richiesto diversi giorni, riscontrando nell’occasione anche le accurate modalità di confezionamento dei prodotti e, in molti casi, la presenza sulle etichette di ‘QrCode’ con il link ai siti ufficiali delle case produttrici. Da preliminari stime, la merce avrebbe consentito, se immessa sul mercato, proventi per oltre 15 milioni di euro. Il conduttore dei depositi e altre due persone presenti nei locali al momento delle perquisizioni sono stati denunciati a piede libero per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Sono in corso le attività peritali da parte degli studi e delle agenzie che tutelano i marchi riconducibili alle case di moda coinvolte e, sotto il coordinamento della Procura di Catania, gli specifici approfondimenti investigativi finalizzati alla completa ricostruzione della ‘filiera del falso’, con l’individuazione dei canali di approvvigionamento e di successiva commercializzazione ‘a valle’ dei prodotti. (Adnkronos)