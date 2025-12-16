Salute

Fontana di Trevi a pagamento? “Solo ipotesi, non c’è data né decisione”

AdnKronos

Fontana di Trevi a pagamento? “Solo ipotesi, non c’è data né decisione”

Mar, 16/12/2025 - 11:25

Condividi su:

(Adnkronos) – La Fontana di Trevi sarà a pagamento? Si tratta solo di "un'ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina sta ragionando da tempo". È quanto si apprende da fonti del Campidoglio in merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso al monumento romano.  Dalle stesse fonti si precisa che "si tratta solo di una ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina, come è noto, sta ragionando da tempo. Tuttavia, ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta