Fondo per l’editoria, Caronia: “Importante strumento per il settore editoriale siciliano”

Palermo – “Sono soddisfatta per l’approvazione a Sala d’Ercole della norma che istituisce il Fondo per l’editoria, un importante strumento di sostegno al settore editoriale siciliano”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, dopo l’approvazione in Aula della norma sul fondo per l’editoria.

“Una norma che ho fortemente sostenuto fin dall’inizio in commissione Bilancio, frutto di un intenso lavoro bipartisan – aggiunge – Da presidente della commissione Biblioteca, ritengo necessario aiutare anche gli editori librai, per il ruolo che la lettura e la cultura svolgono nella formazione dei cittadini e nello sviluppo economico del territorio”.