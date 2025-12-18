Finanziaria. Editoria, Giambona: “Con articolo 7 compiuto passo concreto, ma norma resta perfettibile”

PALERMO – “L’approvazione dell’articolo 7 della legge finanziaria regionale, che istituisce il fondo per l’editoria, rappresenta un risultato importante, frutto di un lungo lavoro portato avanti in questi mesi per dare risposte concrete a un settore in forte sofferenza ma che resta, comunque, perfettibile”.

Così Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Ci siamo spesi a lungo – prosegue – con l’obiettivo di rendere questa misura il più possibile inclusiva, coinvolgendo tutti gli operatori dell’editoria, oggi fortemente penalizzati dalla concorrenza dei social network, dall’abusivismo e dagli effetti distorsivi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, fattori che rendono il comparto sempre più fragile e precario”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea – per l’approvazione della nostra proposta di includere nel fondo anche le emittenti radiofoniche, inizialmente escluse. Si tratta di un riconoscimento importante per un segmento fondamentale del sistema informativo regionale”.

“Altrettanto significativo – aggiunge il vicepresidente dem – è l’impegno assunto affinché le risorse siano destinate alle emittenti che garantiscono occupazione regolare, con dipendenti contrattualizzati nel pieno rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Un criterio di equità e legalità che l’assessore ha confermato verrà applicato in sede di emanazione del decreto attuativo”.

“Siamo consapevoli – conclude Giambona – che la norma è perfettibile nella fase di decretazione, sia rispetto all’obiettivo di garantire maggiore stabilità occupazionale, sia nel rafforzare il sostegno a un’informazione libera, pluralista e indipendente. Resta però un passo avanti importante per dare respiro a un settore in crisi e tutelare il diritto dei cittadini a un’informazione trasparente e di qualità”.

