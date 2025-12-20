Finanziaria, Almaviva, Giambona: “Segnale concreto in favore dei lavoratori”

PALERMO – “L’approvazione della proposta che consente di riagganciare alcune misure per lo smaltimento delle liste d’attesa, prevedendo l’utilizzo in via prioritaria dei lavoratori del bacino Almaviva, rappresenta un primo segnale concreto nei confronti di persone che da troppo tempo vivono una condizione di grande incertezza occupazionale”. Lo dichiara Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, intervenendo sulla vertenza Almaviva, seguita da tempo a livello istituzionale.

“Quelli di cui si discute sono lavoratori che, nel corso degli anni, hanno garantito un servizio fondamentale per la collettività, molti dei quali impegnati anche sul numero di emergenza 1500 durante la fase più critica della pandemia – sottolinea Giambona – e che oggi pagano le conseguenze di vicissitudini aziendali che non dipendono certo da loro”.

“La proposta approvata ieri – aggiunge – va nella direzione giusta perché prova a coniugare due esigenze fondamentali: da un lato dare risposte concrete sul fronte dello smaltimento delle liste d’attesa, dall’altro offrire una prospettiva occupazionale a lavoratori che vantano competenze ed esperienza. Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro costante e determinato delle organizzazioni sindacali, che hanno continuato a portare avanti con forza le istanze di questo bacino”.“Siamo consapevoli che si tratti soltanto di un primo passo – conclude Giambona – e proprio per questo continueremo a vigilare con grande attenzione affinché questa proposta possa tradursi in un progetto realmente attuabile. L’obiettivo resta quello di ridurre al minimo le criticità occupazionali e continuare a lavorare, senza ambiguità, per la piena salvaguardia di tutto il bacino Almaviva”.