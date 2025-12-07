F1 Gp Abu Dhabi, ordine d’arrivo e classifiche finali del Mondiale

(Adnkronos) – L'ordine d'arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris. 1. Max Verstappen (Red Bull) 58 giri – 1h26'07''469
2. Oscar Piastri (McLaren) + 12''594; 3. Lando Norris (McLaren) + 16''572; 4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23''279; 5. George Russell (Mercedes) + 48''563; 6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'07''562; 7. Esteban Ocon (Haas) + 1'09''876; 8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1'12''670; 9. Lance Stroll (Sauber) + 1'14''523; 10. Oliver Bearman (Haas) + 1'16''166; 11. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1'19''014; 12. Gabriel Bortoleto (Sauber) + 1'21''043; 13. Carlos Sainz (Williams) + 1'22''158; 14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'23''794; 15. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1'24''399; 16. Alexander Albon (Williams) + 1'30''327; 17. Isack Hadjar (RB) + 1 giro; 18. Liam Lawson (RB) + 1 giro; 19. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro; 20. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro. 1. Lando Norris (McLaren) – 423 punti; 2. Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti; 3. Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti; 4. George Russell (Mercedes) – 319 punti; 5. Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti; 6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti; 7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti; 8. Alexander Albon (Williams) – 73 punti; 9. Carlos Sainz (Williams) – 64 punti; 10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti; 11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti; 12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti; 13. Oliver Bearman (Haas) – 42 punti; 14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti; 15. Esteban Ocon (Haas) – 38 punti; 16. Lance Stroll (Aston Martin) – 34 punti; 17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti; 18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti; 19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti; 20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – L'ordine d'arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris. 1. Max Verstappen (Red Bull) 58 giri – 1h26'07''469