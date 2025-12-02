Europei vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

(Adnkronos) – L'azzurra Simona Quadarella conquista la medaglia d'argento nei 400 stile libero femminile agli Europei in vasca corta di Lublino in Polonia, la prima per l'Italia, piazzando la zampata nel finale, chiudendo in 3.56.70, nuovo record italiano tolto a Federica Pellegrini. L'oro va alla tedesca Isabel Gose che si conferma a suo agio nella vasca corta e vince migliorando il record europeo in 3.54.33. Terzo posto alla britannica Colbert, in 3.56.71. Settimo posto per l'altra azzurra Anna Chiara Mascolo, alla prima finale internazionale, con 4.04.13. "Non mi ero neanche accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. Sono abbastanza sorpresa anche io, sapevo che avrei potuto abbassare un po' il mio personale, sono veramente contenta per il tempo", il commento di Simona Quadarella a Rai Sport. "La medaglia d'argento vale tanto, non era una finale facile, sapevo che la Gose sarebbe andata parecchio forte. Ci speravo, ma non ero così convinta", ha aggiunto l'azzurra.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)