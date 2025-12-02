Enna, operazione “Alto Impatto” della Polizia: controlli e sanzioni

La Polizia di Stato di Enna, in data 28 novembre u.s., a Piazza Armerina (EN), ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio denominato “Alto Impatto”.

Sono stati disimpegnati mirati servizi di prevenzione e controllo straordinario del territorio interforze finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa attraverso una coordinata e sinergica azione che ha visto sul campo l’impiego operativo di tutte le Forze Territoriali e delle rispettive articolazioni specialistiche, con l’impiego di risorse aggiuntive messe a disposizione dal codesto Dipartimento, personale della Polizia Locale, dell’A.S.P. e dell’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Nell’ambito dell’attività in parola sono stati controllati 121 veicoli, sono state identificate 246 persone, di cui 4 persone sono state deferite all’A.G., e sono state elevate 2 contestazioni per uso personale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con relativo sequestro amministrativo. Infine, sono state elevate 11 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

Sono stati altresì effettuati controlli amministrativi in 12 esercizi commerciali, a seguito dei quali sono stati contestati 8 illeciti amministrativi ed elevate 5 sanzioni pecuniarie per un totale di circa 28 mila euro per violazioni di norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igienico sanitaria.

L’intensificazione dei controlli conferma l’impegno della Polizia di Stato di Enna nel garantire la sicurezza pubblica ed il rispetto della legalità sul territorio.