Disabili gravissimi e patto di cura. De Luca (M5S): Con nostro intervento a Sala d’Ercole abbiamo bloccato il ritardo nelle future nuove erogazioni

“Abbiamo evitato che una norma capestre del governo Schifani creasse nuovi problemi alle famiglie con disabili gravissimi. Con la riscrittura dell’articolo 9 abbiamo evitato che l’erogazione degli assegni del patto di cura che sostiene le famiglie dei disabili gravissimi fosse erogato con un effetto differito fino a 18 mesi rispetto alla presentazione della domanda. Grazie alla nostra riscrittura abbiamo mantenuto la vecchia impostazione che comporta un tempo limite di 6 mesi dalla presentazione della domanda per percepire l’assegno di cura come da nostra norma della scorsa legislatura”. A darne notizia è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS e componente della Commissione Salute Antonio De Luca, promotore della riscrittura dell’Articolo 9 nella manovra finanziaria regionale appena (ieri ndr) andata a segno a Sala d’Ercole.