Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto ad Atreju

(Adnkronos) – Siparietto sul palco di Atreju tra Guido Crosetto e Matteo Renzi. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva fingendo di prenderlo in braccio per portarlo giù dal palco, strappando risate al pubblico e allo stesso Renzi, divertito dalla scena. Renzi era intervenuto poco prima per partecipare a un dibattito con Elisabetta Casellati, Roberto Calderoli, Paolo Zangrillo e Fabio Rampelli, moderato da Bruno Vespa.

