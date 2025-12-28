Concerto gospel in Cattedrale, il 30 dicembre “8 cuori + 1 ed una voce” a Caltanissetta

Un appuntamento dedicato alla musica e alla spiritualità animerà il periodo delle festività natalizie a Caltanissetta. Martedì 30 dicembre la Cattedrale di Caltanissetta ospiterà il concerto gospel “8 cuori + 1 ed una voce”, inserito nel programma di Caltanissetta Città del Natale 2025.

Protagonista della serata sarà The Gospel Company, formazione che propone un repertorio ispirato alla tradizione gospel, caratterizzato da armonie corali e da una forte componente espressiva. Il concerto si svolgerà a ingresso gratuito e rientra nel calendario di iniziative “Arte Cinema e altro”, pensato per accompagnare cittadini e visitatori nel periodo natalizio.



La scelta della Cattedrale come luogo dell’evento offre una cornice particolarmente adatta a un genere musicale che affonda le proprie radici nella dimensione spirituale e comunitaria. Le voci del coro, accompagnate da arrangiamenti essenziali, dialogheranno con l’acustica dello spazio sacro, proponendo al pubblico un momento di ascolto e partecipazione.

Il concerto del 30 dicembre si inserisce nel programma delle iniziative natalizie cittadine, offrendo un’occasione di incontro attorno alla musica gospel e a un repertorio che unisce dimensione culturale e spirituale.