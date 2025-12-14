Cna Caltanissetta, terza tappa del Tour Torrone tra emozioni e tradizione

Con “Si rruppi u scaluni” prende avvio il racconto del regista Francesco Miceli: Anna viene chiesta in sposa e alla sorellina più piccola è affidato il severo compito di vigilare affinché i due giovani non si sfiorino neppure con un dito. Episodio dopo episodio, la narrazione si sviluppa come un percorso a tappe che svela aneddoti, tradizioni e approfondimenti legati a una storica famiglia nissena e al simbolo per eccellenza del Natale locale, il torrone di Caltanissetta. Tra serenate, violino e canti natalizi, l’atmosfera si fa suggestiva e accompagna l’assaggio del dolce più amato delle tavole festive: u turruni.

Tra gli artisti coinvolti nella rappresentazione figurano, in diversi ruoli e a rotazione, interpreti, cantanti e musicisti, tra cui Pier Paolo Riggi, Aurora Riggi, Amalia Biliardo, Salomè Tripoli, Marian Tripoli, Francesco Cereda, Martina Gioè e Roberto Nicolosi.

Questa terza tappa assume un valore particolarmente profondo grazie alla presenza del pastry chef Miraglia che, affiancando il figlio Davide, rappresenta una testimonianza storica della tradizione torronaia nissena, le cui radici affondano in oltre un secolo di storia. Immancabile la foto di rito con il direttivo dell’Associazione Produttori di Torrone di Caltanissetta e con la partecipazione del segretario CNA, Pasquale Gallina, che ha sottolineato l’importanza della promozione del torrone quale elemento di coesione tra territorio, imprese e consumatore finale.

L’appuntamento è ora fissato per la quarta tappa, che si svolgerà il 16 dicembre presso il Torronificio di Claudio Nitro.

Foto: Fabio Caracausi