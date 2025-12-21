Caltanissetta, prima riunione del nuovo gruppo politico “Azzurri-l’Alternativa Nazionale”

Il 21 dicembre 2025, presso l’Agriturismo Fratelli Gentile di Caltanissetta (CL), si è svolta la prima riunione politica del neonato gruppo politico “Azzurri – l’Alternativa Nazionale”, alla presenza di una significativa rappresentanza di cittadini siciliani provenienti dalle numerose province della Regione Siciliana, interessati a un percorso di rinnovamento politico e istituzionale. All’incontro hanno preso parte oltre 100 persone, che dopo aver svolto interessanti interventi sulle principali problematiche in corso, hanno chiesto la piena attuazione dello statuto Siciliano. La China Benedetto ha preso la parola sottolineando l’importanza dell’apertura della segreteria Regionale a Palermo. Il gruppo politico nasce, pertanto, con l’intento di promuovere una piena valorizzazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, strumento normativo che attribuisce all’Isola importanti prerogative di autonomia ad oggi non pienamente attuate. Nella circostanza sono stati nominati per acclamazione Vincenzo Nicoletti quale commissario Regionale e Saverio Di Blasi vice commissario regionale.