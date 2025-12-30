Caltanissetta. Luce e sicurezza in Contrada Fontanelle, approvato l’emendamento del consigliere Piscopo: “Diamo un segnale chiaro di attenzione, equità e responsabilità”

Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato, nella seduta di ieri, un emendamento al Bilancio di previsione 2026 -2028 presentato dal Consigliere comunale Vincenzo Piscopo, che vedrà il tratto finale di Contrada Fontanelle uscire finalmente dall’oscurità. L’emendamento approvato ieri in aula non è solo un atto burocratico, ma una promessa mantenuta. Prevede lo stanziamento di 16.000 euro destinati all’installazione di pali di illuminazione e corpi illuminanti ad alta efficienza energetica in un tratto di strada di circa 800 metri. Un’area dove vivono oltre cinquanta famiglie, che ogni sera affrontano i pericoli di una strada buia e degradata. Un risultato concreto e significativo, che trasforma una segnalazione politica in azione amministrativa reale, ponendo fine a una criticità che da anni incideva sulla sicurezza, sulla vivibilità e sulla qualità della vita dei residenti. Il tratto interessato, privo di qualsiasi presidio luminoso, è quotidianamente percorso da pedoni, motocicli e ciclomotori, con evidenti rischi soprattutto nelle ore serali e notturne. «Vedere questo emendamento diventare parte del bilancio è una soddisfazione che va oltre il ruolo politico – dichiara il Consigliere del Gruppo Misto, Vincenzo Piscopo – perché dimostra che il Consiglio Comunale può e deve essere uno strumento efficace per dare risposte concrete ai cittadini. L’illuminazione pubblica non è un lusso, ma un servizio essenziale. Oggi diamo un segnale chiaro di attenzione, equità e responsabilità». L’emendamento, ora parte integrante del Bilancio dell’Ente, consentirà agli uffici tecnici comunali di avviare la progettazione e la realizzazione dell’impianto di illuminazione, garantendo maggiore sicurezza stradale, decoro urbano e serenità alle famiglie residenti. L’approvazione di questo intervento si inserisce in una cornice amministrativa senza precedenti. Il Consiglio Comunale, infatti, ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre, un risultato che a Caltanissetta non si registrava da oltre quindici anni. «È un momento storico per la nostra comunità», sottolinea Piscopo. «Un plauso a tutti i colleghi consiglieri e all’Amministrazione guidata dal Sindaco Tesauro. Essere riusciti a varare il bilancio nei termini di legge è il segno di chi lavora con programmazione, visione e senso delle istituzioni. Questa Amministrazione sta dimostrando di agire per il bene della città, permettendo agli uffici tecnici di essere operativi già dal primo gennaio». Un risultato che testimonia come l’impegno costante, l’ascolto delle comunità locali e il lavoro in Consiglio possano tradursi in interventi tangibili e miglioramenti concreti per la città. «La politica ha senso solo se migliora il quotidiano dei cittadini», conclude il Consigliere. Ora vigilerò affinché i lavori partano nel minor tempo possibile.