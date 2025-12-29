Caltanissetta. La scomparsa di Giancarlo La Rocca, il messaggio di cordoglio di Fratelli d’Italia

Un messaggio di cordoglio e rispetto istituzionale arriva dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia Caltanissetta per la scomparsa dell’architetto Giancarlo La Rocca.

Il coordinatore cittadino Vincenzo Lo Muto, a nome del direttivo e degli iscritti, esprime vicinanza alla famiglia e alla comunità politica del Partito Democratico.

Di seguito il testo integrale della nota.

Il direttivo e tutti gli iscritti del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Caltanissetta apprendono con profonda commozione e sincero dispiacere la notizia della prematura scomparsa dell’Architetto Giancarlo La Rocca, Segretario cittadino del Partito Democratico.

In questo momento di dolore, dinanzi alla perdita di un uomo che ha dedicato con passione e onestà il proprio impegno civile e professionale alla nostra comunità, Fratelli d’Italia intende mettere da parte ogni distinzione di colore politico per rendere omaggio alla figura di un avversario leale e di un cittadino esemplare.

Giancarlo La Rocca ha rappresentato per Caltanissetta un punto di riferimento nel dibattito politico locale, distinguendosi sempre per il tratto garbato, la competenza tecnica e l’amore profondo per la sua città. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo all’interno della sua area politica, ma nell’intero panorama civile nisseno.

“Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla famiglia La Rocca, agli amici e a tutta la comunità del Partito Democratico di Caltanissetta”,

Circolo Cittadino Fratelli d’Italia Caltanissetta