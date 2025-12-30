Caltanissetta, la Questura traccia il bilancio delle attività svolte nel 2025. Il Questore Agnello: “I risultati ottenuti sono significativi e soddisfacenti”

La Polizia di Stato in provincia ha eseguito 315 arresti, denunciato 1.388 persone, applicato 227 misure di prevenzione, sequestrato sostanze stupefacenti, armi ed esplosivi.

“Anche quello trascorso è stato un anno impegnativo in cui abbiamo portato avanti le attività istituzionali all’insegna del motto #EsserciSempre” – ha dichiarato il Questore Pinuccia Albertina Agnello. “Abbiamo garantito un’alta percezione della sicurezza ai cittadini della provincia. Come di consueto siamo stati presenti in tante scuole per portare il concetto di legalità tra i giovani che sono il futuro della nostra società. Siamo intervenuti in diversi ambiti, rafforzando il controllo del territorio per la prevenzione dei reati in genere. I risultati ottenuti sono significativi e soddisfacenti.” Questi i numeri dell’attività 2025 della Polizia di Stato a Caltanissetta e provincia. L’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato ha consentito l’identificazione di 87.448 persone, il controllo di 27.886 automezzi, l’elevazione di 9.085 contravvenzioni al Codice della Strada, il sequestro di 777 autovetture, il ritiro di 305 documenti di circolazione. Sono state arrestate 315 persone, 1.388 denunciate in stato di libertà, eseguiti 17.458 controlli ad arrestati domiciliari e 10.213 a sorvegliati speciali e sottoposti ad altre misure. Nel corso dell’anno il Questore ha adottato misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’emissione di 76 provvedimenti di avviso orale, 69 ammonimenti per stalking e codice rosso, 16 daspo, 10 dacur, 23 provvedimenti di foglio di via obbligatorio e inoltrato al locale Tribunale 33 proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui 11 per codice rosso. Per quanto attiene l’ordine e la sicurezza pubblica il Questore ha emesso 1.222 ordinanze per servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui 204 per eventi sportivi, e 15 per servizi di “Alto impatto”, con l’impiego di 4.867 agenti della Polizia di Stato. Fondamentale in tale campo il coinvolgimento delle altre Forze di Polizia e delle Polizie locali, seguendo i previsti indirizzi operativi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le direttive concordate col Prefetto della provincia in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività di Polizia Amministrativa ha consentito di controllare 230 esercizi commerciali, 32 istituti di vigilanza, 20 sale di videogiochi, denunciando 22 persone, elevando 106 illeciti amministrativi e sospendendo l’attività, ex art.100 tulps, a 8 esercizi commerciali.Sono stati rilasciati 5.487 passaporti. Trattenuti nel Centro per Rimpatriati 200 cittadini stranieri irregolari, 127 dei quali espulsi con accompagnamento alla frontiera ed accompagnato 280 stranieri in altri Centri del territorio nazionale.Nel corso delle 636 perquisizioni, sono stati sequestrati 20 chilogrammi di cannabinoidi (hashish e marijuana), 1,8 chilogrammi di cocaina e 174 grammi di sostanze stupefacenti sintetiche. Per quanto attiene le armi, sono stati sequestrati 16 fucili, 8 pistole, 311 munizioni, 89 armi da punta e da taglio e 80 chilogrammi di esplosivi.Presso la sala operativa della Questura di Caltanissetta, attraverso l’applicazione “Youpol” sono pervenute 411 segnalazioni, 130 delle quali per stupefacenti, 9 per bullismo e 275 per altri reati. La Polizia Scientifica ha eseguito 61 sopralluoghi, fotosegnalato 3.035 persone, effettuato 70 servizi di ordine pubblico e polizia giudiziaria. Per quanto attiene l’attività delle Specialità della Polizia di Stato, la Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha impiegato 1.357 equipaggi per attività di vigilanza stradale, eseguito 10 scorte, elevato 7.515 contravvenzioni al Codice della Strada, introitato la somma di 102mila euro, denunciato 59 persone, sequestrato 567 veicoli e rilevando 192 incidenti stradali. La locale Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale, ha eseguito 3 arresti, denunciato in stato di libertà 22 persone, eseguito 43 vigilanze ad uffici postali e svolto 32 incontri presso le scuole finalizzati alla prevenzione della sicurezza cibernetica e al ciberbullismo.Il Posto Polfer, in ambito ferroviario, ha svolto 1.150 servizi in stazione, 245 a bordo di treni, 272 lungo la linea ferrata ed eseguito 539 scorte ai treni. Nel corso di detti servizi è stato eseguito un arresto, denunciate 2 persone, identificate 3.045, di cui 419 stranieri.