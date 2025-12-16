Caltanissetta, il Comune pubblica un avviso per la locazione di nove locali in centro storico: i requisiti per la richiesta

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico per la locazione di nove locali situati in Corso Umberto I (civici 197, 228, 239, 241, 243 e 257) e via Vespri Siciliani (Civici 45,47,49).

“Già dal nostro insediamento abbiamo iniziato a pianificare iniziative che potessero riqualificare il Centro storico supportando cittadini, associazioni e attività commerciali già presenti e, in contemporanea, incentivando altri a insediarsi – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico e Patrimonio Guido Delpopolo -. Dal progetto delle “Case a un euro” all’organizzazione di manifestazioni ed eventi in corso Umberto, corso Vittorio Emanuele e viale Regina Margherita, all’impegno per ampliare gli spazi per gli studenti universitari e il trasferimento di uffici pubblici. Tutte iniziative e proposte finalizzate a riqualificare la nostra città e ravvivare centri culturali e commerciali per i cittadini nisseni ma anche per i turisti e i visitatori della città. La scelta di pubblicare un avviso pubblico è stata dettata dall’intento di offrire a tutti gli interessati la possibilità di partecipare all’avviso al fine di espletare le proprie attività e iniziative”.

La procedura a evidenza pubblica in Corso Umberto I riguarda 7 immobili di proprietà della Città di Caltanissetta, da destinarsi ad uso artigianale, culturale o artistico.

Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data della pubblicazione del presente Avviso e persone giuridiche purché, le une e le altre, non si trovino in situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le previsioni di cui all’art. 94 e 95 del Dlg n.36/2023.

Saranno prese in considerazione per la valutazione delle proposte: la rilevanza sociale culturale, artigianale del progetto e beneficio per la collettività, la coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Caltanissetta, l’esperienza pregressa del soggetto proponente nelle attività dichiarate, la qualità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto, eventuali collaborazioni con scuole, enti pubblici, associazioni locali, eventuali servizi aggiuntivi offerti alla cittadinanza e offerta in aumento del canone di locazione.

I concorrenti potranno visionare gli immobili alla presenza di personale incaricato del Comune e previo appuntamento con l’Ufficio Patrimonio chiamando il numero 0934 74543).

L’istanza di partecipazione (Allegato A dell’Avviso), l’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione richiesta dovranno essere trasmesse dai soggetti interessati tramite raccomandata A/R, o consegnata a mano, all’ufficio Tecnico Via Duca degli Abruzzi Scalinata San Francesco e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30-01-2026. A tal fine farà fede la data di protocollo o il timbro postale.

La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante/sottoscrittore dell’offerta sui lembi di chiusura, e recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CALTANISSETTA AD USO CULTURALE, ARTIGIANALE E ARTISTICA SITI IN CORSO UMBERTO I.

Si può partecipare solo per un lotto pena l’esclusione.

La Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e l’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta tecnico-economica. A seguire l’aggiudicatario verrà invitato formalmente a stipulare con il Comune di Caltanissetta il contratto di locazione.

La locazione in uso dei due 2 locali comunali in via Vespri Siciliani dovranno essere destinati ad attività di carattere sociale.

Potranno presentare l’istanza associazioni iscritte ai registri comunali, regionali o nazionali, organizzazioni di Volontariato (ODV), associazioni di Promozione Sociale (APS), enti del Terzo Settore (ETS) in genere, Cooperative sociali, altri enti senza scopo di lucro che svolgano attività di interesse sociale nel territorio comunale. Sono esclusi enti o soggetti con finalità di lucro.

La concessione avrà durata di sei anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Ogni Associazione/Ente può partecipare solo per la locazione di un locale. Qualora venga espressa la richiesta per due locali si procederà a prendere in considerazione tale richiesta solo in assenza di altre richieste.

Saranno prese in considerazione per la valutazione delle proposte: rilevanza sociale del progetto e beneficio per la collettività, coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Caltanissetta, esperienza pregressa del soggetto proponente nelle attività dichiarate, qualità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto, eventuali collaborazioni con scuole, enti pubblici, associazioni locali, eventuali servizi aggiuntivi offerti alla cittadinanza, offerta in aumento del canone di locazione.

Gli interessati dovranno far pervenire le richieste entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30-01-2026 a pena di esclusione, plico chiuso con istanza redatta secondo il modello Allegato A, indirizzata a: Comune di Caltanissetta – Settore Patrimonio Via Duca Degli Abruzzi, Scalinata San Francesco Caltanissetta.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Patrimonio scrivendo una e-mail a p.torrisi@comune.caltanissetta.it o in presenza lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 all’ufficio Tecnico Via Duca degli Abruzzi Scalinata San Francesco.

Per consultare l’avviso pubblico dei 7 locali in corso Umberto I e le relative planimetrie accedi al link: https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4458453?p_p_state=pop_up

Per consultare l’avviso pubblico dei 2 locali in via Vespri Siciliani accedi al link: https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4508161?p_p_state=pop_up