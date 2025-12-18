Caltanissetta, il 20 dicembre al via la rassegna “Bambini a Teatro”

Il Teatro Stabile Nisseno rinnova il suo impegno verso la cultura e le nuove generazioni aprendo Sabato 20 Dicembre alle ore 17,30 al Teatro Oasi della Cultura ufficialmente la Rassegna Teatrale di Fiabe “Bambini a Teatro. Un percorso pensato per educare, emozionare e avvicinare i più piccoli al mondo del teatro attraverso spettacoli di alta qualità artistica e dal forte valore formativo.

La Rassegna di Fiabe Teatrale è organizzata dal Teatro Stabile Nisseno diretto da Giuseppe Speciale, in collaborazione con la Scuola di Danza Scarpette Rosse diretta da Francesca Gallina e con il CIRS diretto da Michela Nicosia. Una sinergia importante che testimonia la volontà delle realtà culturali del territorio di unire le forze per offrire occasioni di crescita alle nuove generazioni. La scelta dei titoli non è stata guidata soltanto da ciò che piace ai bambini, ma soprattutto dalla loro valenza didattica ed educativa: ogni spettacolo è stato selezionato per stimolare la fantasia, favorire la riflessione, promuovere valori positivi e sostenere un apprendimento che passa attraverso l’emozione.

La rassegna, presso il Teatro Oasi della cultura, si aprirà come già detto Sabato 20 Dicembre ore 17,30 con un grande classico delle festività, “Il Canto di Natale” di Charles Dickens con l’adattamento teatrale di Francesco Daniele Miceli. La storia, che da sempre affascina grandi e piccoli, racconta la notte in cui a Scrooge fanno visita i tre spiriti del Natale: passato, presente e futuro. Una notte capace di trasformare radicalmente la visione della vita del protagonista, illuminandolo di una nuova umanità.Lo spettacolo si preannuncia altamente suggestivo, grazie a un sapiente gioco di luci, suoni e atmosfere, che accompagneranno gli interpreti all’interno di una scena totalmente immersa nello spirito natalizio.

La Rassegna “Bambini a Teatro” proseguirà Sabato 17 Gennaio con le straordinarie avventure di Mary Poppins. Sabato 28 Febbraio andrà in scena l’intramontabile poesia de “Il Piccolo Principe”. L’energia e l’originalità delle celebri Favole a Rovescio del Teatro Stabile Nisseno sarà presente nel palcoscenico del Teatro Oasi della Cultura Sabato 21 Marzo. La Rassegna di Fiabe Teatrali si concluderà Sabato 18 Aprile con lo spettacolo musicale “Disney Magic Show”. Un magico concerto-show che unirà. insieme le fiabe più amate di sempre.

La Rassegna “Bambini a Teatro” è un invito rivolto a tutte le famiglie nissene, affinché il teatro diventi un appuntamento irrinunciabile, un dono prezioso da fare ai bambini per accendere la loro fantasia e nutrire la loro crescita culturale. Caltanissetta conferma così la sua centralità nel panorama culturale regionale, promuovendo iniziative che mettono al centro qualità artistica, educazione e condivisione.