Caltanissetta, controlli congiunti della Guardia di Finanzia e Polizia Locale: riscontrate violazioni al Codice della Strada

Nel quadro dei servizi predisposti dalla Guardia di Finanza per il controllo economico del territorio, i militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, in collaborazione con funzionari e agenti della Polizia Locale di Caltanissetta, hanno effettuato, nella mattinata dello scorso martedì, un’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto sia delle norme in materia di Codice della Strada che di quelle sulla circolazione delle merci, nelle zone centrali del capoluogo nisseno.

Nel corso dell’intervento, sono state rilevate diverse violazioni tra i conducenti dei veicoli controllati. In particolare, sono state riscontrate violazioni relative alla mancata revisione del veicolo, alla mancanza di copertura assicurativa obbligatoria e all’utilizzo del telefono cellulare all’atto della guida. Le attività di intensificazione dei controlli si inquadra nella più ampia azione condotta dal Corpo finalizzata al mantenimento della sicurezza economico-finanziaria nella provincia nonché alla prevenzione di frodi fiscali e altri illeciti che si attuano anche mediante il trasporto di merce destinata alla vendita.

La Polizia Locale, in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, ha intensificato l’attività di controllo in materia di Codice della strada al fine di prevenire il fenomeno delle auto non assicurate e non sottoposte alla revisione periodica. L’attività si è concentrata sull’utilizzo dei cellulari alla guida; quest’ultima violazione si è rivelata sempre più diffusa con delle ricadute in materia di sinistri stradali e sicurezza dei pedoni.