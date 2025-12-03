Salute

Bimbo di un anno muore in asilo nido, tragedia a Parma

AdnKronos

Bimbo di un anno muore in asilo nido, tragedia a Parma

Mer, 03/12/2025 - 20:00

Condividi su:

(Adnkronos) – Tragedia a Parma dove un bimbo di circa un anno è morto. Il piccolo si trovava in un asilo nido, è accaduto durante il riposo pomeridiano. Sono in corso indagini sulla vicenda.  Da quanto si apprende, potrebbe essersi trattato di un arresto cardiocircolatorio. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, il bambino è stato trasportato in ospedale, dove è stato accertato il decesso.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta