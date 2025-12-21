Auto si schianta contro un albero a Palermo, perde la vita un giovane di 18 anni

Un incidente stradale si è verificato intorno alle tre di notte in viale Diana, all’interno del parco della Favorita, a Palermo. Nello scontro è morto un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la vittima si trovava a bordo dell’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato violentemente contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno tentato le prime manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante il tempestivo intervento dei medici è morto. (ANSA)