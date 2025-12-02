Auto della Guardia di Finanza incendiate a Modica, fermato il responsabile

E’ stato identificato il responsabile dell’incendio che nella notte dello scorso 27 novembre ha distrutto completamente un’auto di servizio della Guardia di finanza a Modica, nel Ragusano. In quell’occasione le fiamme causarono gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze, oltre che alla facciata della caserma. Le indagini di Polizia e Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Ragusa, hanno consentito di risalire all’indagato, adesso fermato, che deve rispondere di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa convocata alle 11 nella sede del Comando provinciale della Guardia di finanza, a Ragusa. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il procuratore, il questore, il comandante provinciale delle Fiamme gialle e il comandante provinciale dei carabinieri. (Adnkronos)