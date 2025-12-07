Aggredisce passanti con una catena di ferro e poi irrompe in una scuola, denunciato a Palermo

Armato di catena di ferro ha prima aggredito alcuni passanti e danneggiato delle auto parcheggiate, poi è entrato in una scuola interrompendo docenti e studenti durante le lezioni. È successo a Palermo, nel quartiere Brancaccio, protagonista un 28enne pregiudicato che è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Brancaccio. I militari sono intervenuti su segnalazione della presenza, i via XXVII Maggio, dell’uomo che senza motivo ha aggredito con una catena di ferro dei passanti, in particolare un 81enne addosso al quale ha lanciato la catena. Poi è entrato all’interno di un istituto scolastico. Il 28enne è stato bloccato e denunciato dai Carabinieri.