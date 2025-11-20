Un professore, stasera 20 novembre: al via la terza stagione con Gassmann

(Adnkronos) – L’attesa è terminata. Stasera, giovedì 20 novembre, debutta su Rai1 alle 21.30 la terza stagione di 'Un professore'. La serie (una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy) diretta da Andrea Rebuzzi, con un cast che comprende tra conferme e new entry Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita, Pia Engleberth, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante, Davide Di Vetta, Margherita Aresti, Alice Lupparelli riporterà il pubblico nelle vite di allievi e insegnanti del liceo Da Vinci. La maturità è alle porte per la 5/a B e non mancano novità, ritorni più o meno graditi, delusioni e sogni. Ad esempio il protagonista, il professore di filosofia Dante (Gassmann), si trova a dover gestire il rapporto complicato con la nuova preside (Grimaudo), quello sempre in divenire con Anita (Pandolfi), anche lei quest'anno insegnante nel liceo, l'arrivo di Leone, un suo ex allievo, come nuovo professore di fisica (Aita) e il ritorno a casa dalla madre Virginia (Engleberth). "Per me è una grande soddisfazione tornare in tv -dice Alessandro Gassmann- da giovedì 20 novembre sarò di nuovo nei panni di Dante su Rai1. Sono davvero felice, sento un affetto ancora più intenso da parte del pubblico. Non capita spesso di trovare un ruolo così calzante, e spero di poterlo portare avanti ancora a lungo. Ormai molti mi percepiscono come un insegnante vero e proprio. Mi succede spesso che le persone mi fermino per strada per chiedermi pareri di filosofia…sorrido tra me e me? Una delle cose più belle della serie è che, genitori e figli, mi confidano che guardandola si innesca un confronto, apre conversazioni tra generazioni". Gassmann interviene poi sulle polemiche suscitate dalla proposta della Lega di vietare l'educazione alla sessualità nelle scuole elementari e medie. "Credo sarebbe necessario introdurre un percorso di educazione emotiva e sessuale nelle scuole -dice l'attore romano- Non possiamo permettere che siano i contenuti pornografici a formare i nostri ragazzi. È importante aiutarli a capire cosa sia davvero l’amore e cosa invece non lo sia, liberandoli da quella visione aggressiva e falsata che molti assumono perché non hanno altre fonti da cui imparare". Claudia Pandolfi torna nei panni di Anita: "È sempre come camminare su un filo, conserva ancora quel lato un po’ istintivo che l’ha sempre caratterizzata", spiega l’attrice. "Si impegna, si mette alla prova, inizia persino a insegnare. È una donna sincera, genuina, e continuo a volerle bene. Certo, il rapporto con il figlio Manuel (Damiano Gavino) rimane ancora un po’ problematico". Damiano Gavino resta saldo nell'amato ruolo di Manuel Ferro: "In questa nuova stagione -dice il giovane attore-ci saranno un sacco di novità. Manuel crescerà molto, giungendo a delle consapevolezze giuste per la sua età, prendendo delle decisioni anche rare, e per questo lo invidio molto. Non ho mai avuto quella mancanza di lucidità per fare delle scelte così irrazionali da cambiarti la vita” e Nicolas Maupas: “Simone a scuola ha sempre avute le idee molto chiare, ma con la maturità inizierà a mancargli la terra sotto ai piedi".

