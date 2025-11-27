Salute

AdnKronos

Tragedia in Cina: operai al lavoro travolti da un treno, 11 morti

Gio, 27/11/2025 - 11:10

(Adnkronos) – Tragedia in Cina. Undici operai che erano al lavoro lungo i binari sono stati travolti da un treno. E' accaduto a Kunming, nello Yunnan, nel sudovest del paese. Il bilancio ufficiale parla anche di altre due persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto alle prime ore di oggi, giovedì 27 novembre, all'altezza della stazione di Luoyangzhen. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Secondo i media ufficiali, è coinvolto un "treno diagnostico, utilizzato per testare dispositivi antisismici". 
