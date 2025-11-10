Tenta un furto in una palestra a Catania, precipita dal tetto e muore

La polizia indaga sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, che non è stato ancora identificato, caduto dal tetto della palestra comunale di via Zurria, a Catania. Da una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe introdotta nell’immobile nella notte per rubare, quando è precipitato. A fare la scoperta del corpo è stata un’addetta del servizio di pulizia. L’impianto è stato in passato oggetto di ripetuti furti e atti vandalici.(AGI)