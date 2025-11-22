Tenta di gettarsi nel vuoto dal ponte Corleone a Palermo, uomo salvato da poliziotto e carabiniere liberi dal servizio

E’ una vera e propria catena umana quella che ha salvato a Palermo un 30enne deciso a farla finita gettandosi nel vuoto dal ponte Corleone. L’aspirante suicida, a cavalcioni già da qualche minuto, sembrava insensibile alle richieste di desistere di un cittadino che cercava di trattenerlo. Ad accorgersi della scena, però, un poliziotto del commissariato Brancaccio libero dal servizio e di passaggio in zona, che si è lanciato sull’uomo, trattenendolo e cercando di opporre tutta la sua forza alla determinazione a lasciarsi andare. Ne sono scaturiti frenetici istanti di tira e molla e tentativi di divincolarsi. A dare una mano è giunto, anche lui di passaggio e libero dal servizio, un carabiniere del 12° Reggimento Sicilia. I due esponenti delle forze dell’ordine sono riusciti a mettere in sicurezza il 30enne, sino all’arrivo di un’altra volante e del personale sanitario. L’uomo, affetto da disagio, si era allontanato da una comunità terapeutica della zona.