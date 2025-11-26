Su Dacia Duster e Bigster arriva il primo ibrido 4×4 benzina-Gpl

(Adnkronos) – Un motore che apre nuove prospettive di versatilità e risparmio ma senza rinunciare alle prestazioni. E' l'Hybrid-G 150 che ora è ordinabile nella gamma Dacia, su Duster e Bigster, questo motore ibrido 4×4 bifuel benzina-GPL si 'appoggia' a una batteria agli ioni di litio 48V da 0,84 kWh che, abbinata al motore elettrico collegato alle ruote posteriori, consente di affrontare diverse fasi di guida in modalità 100% elettrica. Secondo il brand rumeno del Gruppo Renault, in ambiente urbano Duster e Bigster Hybrid-G 150 4×4 possono circolare fino al 60% del tempo in modalità 100% elettrica. Grazie al contributo dell'elettrico le due versioni vantano consumi ed emissioni di CO₂ contenuti. Da 7,3 l/100 km (GPL) e 6 l/100 km (benzina) per Duster, con emissioni di CO₂ a partire da 117 g/km (GPL) e 135 g/km (benzina). Bigster, invece, offre consumi da 7,2 l/100 km (GPL) e 5,9 l/100 km (benzina), con emissioni di CO₂ a partire da 117 g/km (GPL) e 134 g/km (benzina). Questa motorizzazione – per la quale le prime consegne sono stimate a marzo 2026 – è abbinata a una trasmissione automatica: con doppia frizione a 6 rapporti con comandi al volante per il motore termico e a 2 rapporti per il motore elettrico, il tutto disinnestabile. Questo motore ibrido 4×4 bi-fuel, offerta unica sul mercato, consente di risparmiare grazie al GPL: il Total Cost of Ownership è ridotto del 30% mentre le emissioni di CO2 sono inferiori (- 20 grammi rispetto all'attuale offerta 4×4 meccanica). Con due serbatoi da 50 litri per la benzina e 50 litri per il GPL, l'autonomia può arrivare fino a 1.500 km (in ciclo WLTP, per Duster) senza necessità di rifare il pieno. Peraltro anche in questa motorizzazione Duster mantiene invariate le sue doti da fuoristrada, offrendo al tempo stesso più efficienza e semplicità d'uso. Inedito per il segmento, l'abbinamento del cambio a due rapporti con il motore elettrico posteriore consente di trasmettere alle ruote una notevole coppia a bassa velocità in prima marcia mentre, ad alta velocità, il motore elettrico funziona a regime ridotto, garantendo così la trazione ottimale del retrotreno fino a 140 km/h. La modalità in folle (disinnesto della frizione) permette di eliminare completamente le perdite per attrito su strada per consumi contenuti nella modalità a 2 ruote motrici. L'Hybrid-G 150 peraltro si inserisce in un rinnovamento della gamma di motorizzazioni disponibili su Duster che vede l'Hybrid 155 sostituire l'Hybrid 140, mentre il Mild Hybrid 140 sostituisce il Mild Hybrid 130. Infine il motore Eco-G 120 sostituisce l'Eco-G 100, con prime consegne nei primi mesi del 2026.

