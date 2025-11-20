Stretto di Messina, Marano(M5s): “Fondo da 20 milioni in manovra per ridurre i costi del traghetto”

La proposta della deputata regionale che è vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars: “Altro che Ponte sullo Stretto, serve una misura che nell’immediato riconosca ai siciliani il sacrosanto diritto alla mobilità”.

“Siciliani costretti a sostenere ingenti costi per attraversare lo Stretto di Messina, altro che Ponte sullo Stretto di Messina. Fino 83 euro a biglietto in caso di rientro entro 90 giorni dalla partenza: è questo l’insopportabile prezzo (non l’unico, in realtà) che noi siciliani siamo costretti a pagare. La nostra unica ‘colpa’? Il fatto di essere isolani. Per questo motivo ho proposto all’interno della manovra regionale l’istituzione di un Fondo ad hoc per ridurre il costo dei biglietti del traghetto per l’attraversamento dello Stretto di Messina”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

“Lo stanziamento previsto – prosegue la parlamentare regionale che è anche vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana – è di venti milioni di euro. Risorse che serviranno ad abbattere il costo per l’attraversamento dello Stretto di Messina”.

“Altro che Ponte sullo Stretto, con questa misura concreta nell’immediato saremo in grado di ridurre gli squilibri derivanti dall’insularità e sostenere i cittadini residenti in Sicilia che utilizzano il trasporto marittimo, da Messina a Villa San Giovanni e viceversa”, conclude Marano.



