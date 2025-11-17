Sicilia. Sanità, Schifani: “Una commissione per scelta nuovi direttori generali”

“Una svolta straordinaria di carattere politico. I nuovi direttori generali non saranno scelti soltanto dalla Giunta, ma prima selezionati da un’alta commissione, composta da 3 soggetti, uno nominato dal Presidente della Regione, uno da Agenas e uno dalla Conferenza dei rettori. Questo vuole significare una risposta alla politica, una selezione rigorosa. Proporranno delle terne e all’interno delle terne poi deciderà la politica. Riteniamo doveroso e opportuno arrivare a questo punto per dare un segnale non soltanto al mondo della sanità, ma anche ai cittadini”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al Tgr Sicilia, in merito alle nomine nella sanità. (ITALPRESS).