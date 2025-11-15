Sicilia. Sanità, Schifani: «Bene Aiop, sinergia pubblico-privato fondamentale per migliorare sistema»

«Accolgo con vivo compiacimento le dichiarazioni di Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia, che riconoscono e valorizzano il ruolo decisivo della sinergia tra pubblico e privato nella sanità. Fin dall’inizio della legislatura, come promesso in campagna elettorale, il mio Governo ha sostenuto con convinzione la collaborazione con il privato di eccellenza, considerandola una leva fondamentale per migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«In questi anni – aggiunge – abbiamo messo in campo risorse finanziarie significative per abbattere le liste d’attesa, facendo affidamento anche sul contributo qualificato delle strutture private accreditate. I risultati confermano che questa direzione è quella giusta: quando pubblico e privato operano in piena sinergia, i cittadini ottengono servizi più rapidi e di maggiore qualità. Continueremo a lavorare con determinazione su questa linea, nell’esclusivo interesse della salute dei siciliani».

