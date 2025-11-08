Sicilia, Cuffaro rassegna le dimissioni da segretario nazionale della DC

“Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del Presidente del Partito,
Renato Grassi e del Segretario Organizzativo Nazionale, Pippo Enea, le
mie dimissioni da Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana.
Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un
percorso di impegno e di servizio al Partito. Il Presidente ha convocato
per il 20 novembre il Consiglio Nazionale della DC, che sarà chiamato a
esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le
successive decisioni organizzative”. Lo dichiara Totò Cuffaro,
segretario nazionale della DC.
di Redazione 3 Sab, 08/11/2025 - 13:04