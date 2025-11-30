Salute

Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro a Catania, morto 38enne: ferito il figlio di 14 anni

Dom, 30/11/2025 - 14:33

E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Palermo a Catania, all’altezza dello spartitraffico con via Rosano. A perdere la vita e’ stato un 38enne, mentre e’ rimasto ferito il figlio di 14 anni. Da una prima ricostruzione sembra che l’automobilista procedendo in direzione sud, forse per la velocita’ sostenuta, abbia urtato lo spartitraffico con l’auto che si e’ capovolta fino a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e due ambulanze del 118. Il 38enne e’ morto durante il tragitto in ospedale, mentre il ragazzino e’ stato ricoverato. (AGI)

