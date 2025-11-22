Rissa tra nordafricani a Ostia, due accoltellati ricoverati in ospedale in codice rosso

(Adnkronos) – Due feriti in codice rosso dopo una rissa tra nordafricani a Ostia. E' accaduto nel parcheggio antistante la metro mare, sul piazzale della stazione Lido intorno alle 20. I due feriti, accoltellati, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso mentre una terza persona ha riportato una ferita da corpo contundente alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia che hanno avviato le indagini.

