Procedura di donazione a cuore fermo all’ospedale Villa Sofia Cervello

L’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello ha portato a termine un’importante procedura di donazione a cuore fermo che ha consentito il prelievo di cuore, fegato e reni. L’intervento, realizzato nelle scorse ore dai medici dell’ unità di Anestesia e Rianimazione I di Villa Sofia, diretta da Letterio Curatola, è stato possibile grazie al gesto di altruismo dei familiari di un paziente deceduto, che hanno acconsentito alla donazione, e al lavoro coordinato dell’intera équipe in un percorso multidisciplinare, dal Pronto soccorso, diretto da Tiziana Maniscalchi, sino alla sala operatoria, in collaborazione con il Coordinamento regionale Trapianti. La procedura, ancora relativamente rara in Italia e basata su tecniche avanzate di perfusione e supporto extracorporeo, ha permesso il prelievo di cuore, fegato e reni, avviati al programma trapianti dedicato. Il cuore, ritenuto idoneo, è stato trapiantato in un paziente in lista d’attesa presso un centro specializzato. “Questo intervento – ha detto la direzione aziendale – testimonia l’impegno quotidiano dei nostri professionisti e la grande collaborazione con il sistema dei trapianti nazionale. Un grazie particolare va alla famiglia del donatore, che con un gesto di straordinaria generosità ha ridato speranza a più persone in attesa di trapianto”. (ANSA).