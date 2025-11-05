Palermo. Corruzione, Romano: “Orrore giudiziario, da me nessun reato”

“Ho convocato una conferenza stampa perché non solo ho letto delle imprecisioni, ma soprattutto perché la procura di Palermo è incorsa in un orrore giudiziario. Ho piena fiducia nella magistratura, ma nel merito non c’è nulla che possa essere riferito a me che possa costituire reato”. Lo dice il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano, per cui la procura di Palermo che indaga su degli appalti truccati nella sanità siciliana ha chiesto gli arresti domiciliari. (DIRE)