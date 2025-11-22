Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: “Non ero pronto”

(Adnkronos) –

Addio alla regina. Ornella Vanoni, morta a Milano all'età di 91 anni, viene omaggiata da colleghi, amici, ammiratori. Una pioggia di messaggi sui social per salutare la cantante, pilastro della musica italiana. Spicca il dolore di Fabio Fazio, che negli ultimi anni aveva accolto l'artista nel salotto di Che tempo che fa. "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente", il post del conduttore. "Tesora mia adorata", scrive Luciana Littizzetto, altra colonna di Che tempo che fa. "Ornella non puó averci lasciato lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa… senza fine. Quanto ci mancherai amica mia", il messaggio di Loredana Berté. "Ornellik. Grande artista, grande amica. Ti vorrò per sempre bene… mi mancherai. La tua Nicopat", l'addio di Patty Pravo. "Addio regina", il messaggio di Enrico Mentana, direttore del Tg La7. "Noi grandi di età la conoscemmo così, con le canzoni della mala milanese rielaborate da Goorgio Strehler. E fu subito mitica", aggiunge il giornalista. "La più grande! Un dispiacere immenso… La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre", scrive Simona Ventura. "Che dolore cara Ornella. Grazie per essere stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile", il messaggio di Francesca Fagnani. "Addio adorata Ornella… Mi mancherai tanto…", il saluto di Mara Venier. "Ornella, indomabile, è difficile credere perché tu ci scherzavi sempre: "oltre alla grande artista che tutti conoscono, per me sei stata una delle poche persone davanti alle quali mi sentivo davvero piccola. Accettavo qualsiasi tuo modo di essere: la dolcezza immensa, la generosità, l'umanità. E quando volevi essere pungente, lo subivo con affetto, perché eri talmente grande che era impossibile tenerti testa", scrive Alba Parietti su Instagram. "Sei stata una donna libera, amatissima dagli amici, forte, impegnativa, bellissima, colta, intelligente, appassionata, dolcissima… e a volte spietata, con te e con gli altri come solo i grandi spiriti sanno essere. Per tutti sei stata e sarai indelebile e indimenticabile. Per me, spesso, irraggiungibile: una montagna meravigliosa e impossibile da scalare, ma un'essere umano speciale", sottolinea ancora Parietti. "Ornella no!" la reazione di Paola Turci, all'insegna dell'incredulità. Poi la cantautrice romana posta una foto della Vanoni da giovane e scrive a caratteri cubitali: "Madre". "È una notizia orribile, mi dispiace da impazzire. Sono impreparata a commentare questa cosa orrenda, è una sorpresa che mi lascia senza parole", le parole di Annalisa, appena scesa dal palco del Palazzo dello Sport di Roma, al termine della tappa del suo tour, Annalisa è stata raggiunta dalla tragica notizia. "Mi dispiace immensamente", dice l’artista ancora travolta dalle emozioni del concerto appena concluso. "Ornella era immensa, in ogni sua manifestazione artistica e umana. Le mando un forte bacio, sperando che possa raggiungerla", conclude. "Ciao amica mia", il saluto social del rapper Marracash, che aveva citato nella canzone '64 Bars' ("Quando si stacca dalle riunioni fumo una canna con la Vanoni". "Senza fine. Ornella Vanoni ha vestito la musica italiana con l'eleganza della sua voce inconfondibile. Una vita densa di vita. Tra arte, teatro, amori appaganti o dolorosi, duraturi o fugaci. Oltre alle sue intramontabili canzoni – davvero senza fine – ci ha insegnato che la vita va presa per come viene, con quella sottile ironia e sdrammatizzazione che è stata una cifra del suo percorso e della sua esistenza", scrive in un post su 'Instagram' è il giornalista Alessio Lasta. "Non ci si risparmia dal dolore. Ma gli si dà un posto. In questo ha incarnato il senso più profondo del suo essere milanese. E di tutto il pubblico. La musica non è finita. E gli amici non se ne vanno", sottolinea Lasta.

