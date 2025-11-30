Nissa, il sindaco Tesauro a Giovannone: «La città crede in te. Ritira le dimissioni»

CALTANISSETTA – Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sulla città e sull’ambiente sportivo nisseno con le dimissioni improvvise del presidente della Nissa, Luca Giovannone, annunciate subito dopo la sconfitta casalinga contro l’Acireale. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, scatenando reazioni immediate nel mondo del calcio cittadino e tra i tifosi. Nel giro di pochi minuti il caso è diventato di dominio pubblico, generando incertezza e preoccupazione sul futuro del club. A rompere il silenzio istituzionale è stato il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che ha scritto al presidente invitandolo formalmente a ritirare le dimissioni. Ecco la la nota del sindaco Tesauro.

In seguito alle dimissioni rassegnate dal presidente della Nissa, Luca Giovannone, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha contattato personalmente il numero uno biancoscudato per manifestare la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare come una singola sconfitta non possa cancellare il lavoro svolto negli anni né l’impegno profuso per riportare entusiasmo, dignità sportiva e progettualità attorno alla società. Tesauro ha ribadito che la Nissa rappresenta un patrimonio identitario per Caltanissetta e che il percorso intrapreso sotto la guida di Giovannone merita continuità e stabilità.

«Caro Luca, ho appreso la notizia e ti invito a revocare le dimissioni. Sei un ottimo presidente e la città e la mia Amministrazione credono in te», afferma Tesauro.

«Non hai responsabilità per questo momento. Capisco l’amarezza, ma questi passaggi fanno parte dello sport e non possono mettere in discussione tutto quanto è stato costruito», aggiunge.

«Sei un presidente stimato e amato. Ti chiediamo di continuare questo percorso per il bene della Nissa e di tutta la comunità nissena. L’Amministrazione è al tuo fianco», conclude Tesauro.

Il sindaco ribadisce infine la totale disponibilità dell’Amministrazione comunale a sostenere il club in questa fase delicata, auspicando un ripensamento che consenta alla società di proseguire il progetto sportivo con serenità e senso di responsabilità.