Morte le gemelle Ellen e Alice Kessler. Bild: “Hanno scelto suicidio assistito”

Lun, 17/11/2025 - 16:08

(Adnkronos) – Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni, che si sono spente a Gruenwald, nell'area di Monaco. "Non volevano più vivere", si legge nell'edizione online. Secondo informazioni fornite dalla polizia, le due gemelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. Bild ricorda che, nell'aprile 2024, le gemelle – proprio al giornale – avevano espresso la volontà di essere sepolte insieme. 
